Франковская больница приобрела люксовый минивэн Volkswagen Multivan за почти 4 миллиона

Volkswagen Multivan

КНП "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета" 23 октября по результатам тендера заказало ООО "Альянс-ИФ" автомобиль за 3,75 млн грн.

Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на систему "Прозорро".

До 21 ноября поставят новый серый полноприводный автомобиль Volkswagen T 6.1 Multivan Alpen 4motion 2024 года выпуска. Больница оплатит его в течение двух месяцев после поставки собственными средствами. Гарантия составляет четыре года или 120 тыс км пробега.

Как пишет издание, на сайтах продавцов такие автомобили называют "премиальными микроавтобусами с максимальной комплектацией для больших семей, ценящих комфортные путешествия, или ежедневных бизнес-задач корпоративных клиентов".

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"Какие бизнес-задачи будет выполнять городская больница на этом автомобиле - в "Прозорро" не сообщается", - отмечает издание.

Минивэн имеет дизельный двигатель объемом 2 л, автоматическую коробку передач, фронтальные и боковые подушки безопасности и шторки безопасности водителя и переднего пассажира, системы безопасности, ассистент парковки с датчиками спереди, сзади и по бокам, камеру заднего вида, LED-фары, круиз-контроль, трехзонный кондиционер, два поворотных сиденья, "евротонировку" передних окон. Также должен быть адаптивный круиз-контроль до 210 км/ч

Нынешний поставщик предлагает на своем сайте такой минивэн на 2% дешевле - за 3,68 млн грн. Но он 2023 года выпуска, другого цвета и может иметь отличия в оснащении.

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Местный "Альянс-ИФ" получил заказ без конкуренции, потому что на тендер больше никто не пришел. Он принадлежит Андрею Лысиву, Андрею Семаниву и Светлане Горбачевой, а руководит им Тарас Рыжиков. Аналитическая система "YouControl" относит фирму к группе семьи Семанив; Андрей Семанив - член правления общественного союза "Бизнес Ассоциация Ивано-Франковска".

Городскую больницу Ивано-Франковска возглавляет Тарас Масляк, он же и подписывал соглашение на приобретение автомобиля.

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