WOG о нехватке кадров: женщины не готовы закрывать определенные позиции

Сеть АЗС WOG испытывает потребность в мужчинах для определенных профессий - водителей, работников нефтебаз и строителей, и женщины не готовы закрывать определенные роли.

Об этом рассказал в интервью Forbes Ukraine гендиректор WOG Андрей Пивоварский.

На вопрос того, какая есть "карта рисков" в WOG, он ответил, что первый риск - это люди.

"У нас есть потребность в мужчинах: в водителях, в работниках нефтебаз. Большая беда со строителями. Мобилизация имеет огромное влияние. Женщины не готовы закрывать определенные роли даже при существенной мотивации и более высокой оплате", - рассказал он.

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Второй проблемой Пивоварский назвал сокращение рынка на фоне закона о мобилизации от 18 мая 2024 года.

"Закон о мобилизации привел к тому, что люди меньше ездят. И не только физлица, но и корпоративный сектор. Мы видим, что у сервисного бизнеса есть большая проблема с водителями и персоналом. Соответственно проливы падают, расходы растут. Маржинальность тоже падает", - пояснил он.

К тому же еще надо закладывать механизмы экономии, потому что когда уменьшается маржинальность, а расходы увеличиваются, можно попасть в "очень неприятную спираль", говорит Пивоварский.

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"Как экономить? Цифровизация, цифровизация, цифровизация и еще раз цифровизация", - подытожил гендиректор WOG.

Напомним:

Нехватка рабочей силы вследствие мобилизации или выезда за границу сотрудников в сентябре занял первое место среди препятствий для ведения бизнеса.