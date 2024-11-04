USAID выделяет 1,8 миллиона долларов на обучение украинцев для критических отраслей

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" выделяет 1,8 млн долл на повышение квалификации и переподготовку специалистов в соответствии с потребностями украинского рынка.

Об этом сообщает Минэкономики.

Эта инициатива реализуется в партнерстве с Минэкономики и будет приоритетно сосредоточена на повышении квалификации и переподготовке специалистов для критически важных для восстановления Украины отраслей, таких как строительство и логистика.

Инициатива будет направлена на молодежь, ветеранов, людей с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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Проект также предусматривает поддержку женщин в получении навыков в профессиях, где статистически преобладали мужчины.

"USAID стремится способствовать экономическому развитию Украины через наши инвестиции в развитие профессиональных навыков населения в соответствии с потребностями рынка, а также путем привлечения частного сектора к этому процессу", - прокомментировал директор миссии USAID в Украине Джули Конен.

По данным Gradus Research, 88% украинцев готовы сменить профессию, причем 45% женщин рассматривают возможность работать в сферах, где ранее статистически преобладали мужчины.

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Инициатива состоит из 8 компонентов, каждый из которых имеет бюджет 230 тыс долл и продлится в период с ноября 2024 года по 30 июня 2025 года.

Компании и организации могут подать заявки на участие в одном или нескольких компонентах инициативы:

Развитие устойчивого HR-сообщества для поддержки развития украинского бизнеса и рынка труда. Повышение квалификации и переподготовка специалистов в секторах экономики с фокусом на их трудоустройство. Увеличение вовлеченности частного сектора в процесс повышения квалификации и переподготовки специалистов путем совершенствования практик корпоративной социальной ответственности. Расширение профессиональных возможностей и трудоустройства ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью, женщин и молодежи через социальные предприятия и социально ответственный бизнес. Поддержка строительных и логистических компаний в увеличении трудоустройства женщин, молодежи, людей с инвалидностью, ветеранов и ВПЛ. Комплексная поддержка и реинтеграция на рынке труда ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью, женщин и молодежи. Партнерства между учреждениями профессионально-технического образования и частным сектором для повышения квалификации и переподготовки специалистов. Инициатива отраслевого партнерства для трудоустройства студентов и молодых специалистов.

Напомним:

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой.