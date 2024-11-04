Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 4 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 7 копеек, евро - на 12 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,28 грн, евро - 44,96 грн (на 1 ноября доллар - 41,21 грн, евро - 44,84 грн).

На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,55 - 41,60 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,15 - 45,32 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,56 грн (курс на 1 ноября - 41,15 - 41,55 грн);

Евро - 44,75 - 45,30 грн (курс на 1 ноября - 44,60 - 45,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 41,05 - 41,60 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,55 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.