В МВФ говорят о неэффективности повторного введения 50% налога на прибыль банков

Введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, считает заместитель главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревор Лессард.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если вы вводите налог на сверхприбыль более одного раза, то люди начнут реагировать, и вы начнете терять доверие к политике", - сказал Лессард.

Отмечается, что налоги на непредсказуемые доходы применяются только на один год, в противном случае за это нужно платить политическую цену.

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По его словам, банки после повторного введения 50% налога на прибыль могут изменить свою политику прибыли в ожидании очередного такого повышения.

Лессард считает, что банкам следует подготовиться к третьему разу, ведь есть вероятность, что это произойдет снова.

С учетом преодоления политических трудностей, связанных с поддержкой в Верховной Раде инициатив по повышению налогов, "лучшим выбором будет повышение налогов долгосрочным, эффективным способом, что принесет вам дивиденды в среднесрочной перспективе, в отличие от одноразового повышения налогов, когда в следующем году все равно останется разрыв в доходах", добавил Лессард.

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Напомним:

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал к повторному первому чтению новую версию правительственного законопроекта о повышении налогов №11416-д.

В законопроект о повышении налогов №11416-д хотят добавить пункт о налогообложении прибыли банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.