Австрия конфисковала российский газ на 230 миллионов евро - Reuters

Австрийская нефтегазовая компания OMV конфисковала российский газ в качестве оплаты по арбитражному решению, по которому "Газпром" должен был возместить 230 млн евро.

Об этом сообщили агентству Reuters пять источников, пишет "Европейская правда".

Компания OMV была одним из немногих покупателей российского газа в Европе после того, как "Газпром" потерял почти всех своих клиентов после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

13 ноября OMV заявила, что выиграла арбитраж против "Газпрома" на 230 млн евро в связи с нерегулярными поставками в свое немецкое подразделение, и будет принимать меры для немедленного выполнения решения. Через три дня "Газпром" приостановил поставки голубого топлива австрийской компании.

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По данным трех источников, близких к "Газпрому" и OMV, австрийская компания конфисковала поставки газа за октябрь на сумму 230 млн евро.

По словам одного из источников, близких к "Газпрому", это был первый случай, когда клиент из Европейского Союза не заплатил за газ.

Источник, близкий к OMV, сообщил, что компания рассматривала получение октябрьских поставок газа от "Газпрома" как последний шанс получить средства по арбитражному решению, если Украина остановит транзит российского газа в январе.

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По словам источника, близкого к "Газпрому", российский монополист рассматривал конфискацию газа как неплатеж и поэтому прекратил поставки.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заверил, что после прекращения поставок газа в страну российским "Газпромом" она не останется без голубого топлива на время отопительного сезона.

Европейская правда