Британская разведка проанализировала состояние экономик Украины и РФ

Вполне вероятно, что реальный экономический рост в Украине в 2024 году составит около 3%.

Об этом в соцсети X сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Укринформ.

Эксперты разведки отмечают, что рост украинской экономики на 3% в этом году после падения на 29% в 2022 году и реального роста на 5% в 2023 году указывает на тенденцию восстановления.

Они отметили, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,8% в 2024 году, что ниже пикового показателя 20% в 2022 году.

Реклама:

"Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону составят около 60% государственных расходов Украины", - говорится в сводке.

В оборонном ведомстве Британии предполагают, что экономика России, вероятно, вырастет примерно на 3,6% в этом году, что является продолжением тенденции роста после начального экономического шока, вызванного полномасштабным вторжением РФ в Украину в 2022 году.

"Вполне вероятно, что этот рост будет обусловлен государственными расходами, в частности на военно-промышленный комплекс", - подчеркивают аналитики.

Реклама:

Однако, по прогнозу, экономический рост России замедлится в 2025 году из-за инфляции, дефицита рабочей силы и санкций, говорится в отчете разведки.

В Минобороны Соединенного Королевства добавили, что в 2025 году российские расходы на оборону еще больше вырастут и составят 32% от общих бюджетных расходов, тогда как другие сферы бюджета, такие как социальные расходы, подвергаются сокращениям.

По мнению аналитиков, рост государственных расходов РФ, скорее всего, усилит существующее инфляционное давление в экономике, поскольку среднегодовая инфляция в 2024 году прогнозируется на уровне 7,9%.

Напомним:

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в 2024 году, а также до 2,5-3,5% в следующем.