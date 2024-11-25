В Украине установили более 900 МВт резервной генерации на критических объектах

По состоянию на ноябрь, в Украине на объектах критической инфраструктуры установлено более 900 МВт резервных мощностей.

Об этом сообщает Ассоциация малых городов со ссылкой на данные Госэнергонадзора.

Оснащение критической инфраструктуры резервной генерацией направлено на обеспечение бесперебойной работы объектов, которые являются жизненно важными для функционирования общин в случае перебоев с электроснабжением.

Также продолжаются работы по установке и подключению распределенной газовой генерации на всей территории страны.

Реклама:

Отмечается, что в обеспечении критических объектов резервными источниками питания важную роль сыграла поддержка международных финансовых организаций и доноров.

Читайте также: Гигаватт Зеленского. Реальны ли планы строительства маневровой генерации к зиме

Напомним:

Реклама:

Украинские аналитики энергетической отрасли назвали три возможных сценария с отключениями зимой, в зависимости от температурного режима, спроса и возможных атак на инфраструктуру.