В Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности в новостройках, без госрегистратора

В Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Права собственности теперь регистрируются автоматически после ввода объекта строительства в эксплуатацию без участия государственного регистратора.

Новый сервис повышает степень защищенности прав на недвижимое имущество, поскольку делает невозможным проведение государственной регистрации на основании сфальсифицированных документов, которые могут быть представлены государственному регистратору.

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Первые регистрации по новому функционалу уже состоялись.

В сообщении отмечается, что новый сервис позволяет Государственному реестру прав на недвижимое имущество (ГРРП) получать от Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ) информацию о вводе в эксплуатацию объектов законченного строительства, по которым в ГРРП зарегистрировано специальное имущественное право (СМП) на:

объекты незавершенного строительства (дом),

будущие объекты недвижимости (квартиры, машиноместа/паркоместа, другие помещения),

зарегистрированное СМП или право собственности на неделимые объекты незавершенного строительства (садовые/жилые/дачные дома и т.д.).

Функционал дает возможность одновременного автоматического (без участия государственного регистратора) обновления технических характеристик таких объектов недвижимости путем внесения изменений в соответствующие разделы, регистрации права собственности - вместо ранее зарегистрированного СМП, другие функции.

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Автоматизация процессов государственной регистрации позволяет получать физическим и юридическим лицам в автоматическом режиме комплексную услугу проведения в ГРРП определенных законодательством автоматических регистрационных действий от начала строительства и после его окончания.

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