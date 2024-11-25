Украинцы перерегистрировали через "Дію" 200 тысяч авто, треть - Volkswagen

За одиннадцать месяцев работы сервиса украинцы перерегистрировали в "Дії" уже 200 тысяч автомобилей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Самой популярной маркой таких авто стала Volkswagen. Через "Дію" зарегистрировали 66,6 тыс автомобилей этого производителя.

"На улице каждый день вижу уникальные номера: DI IA, DI IT, их можно получить только если купили авто через "Дію". Для автолюбителей, которые продают машину не впервые и застали сервис в оффлайне, - перерегистрация в "Дії" на уровне магии. Онлайн убрал бегунки, бумаги и очереди. На весь процесс уходит несколько минут, поэтому успеете купить или продать машину, пока выпьете кофе", - отметил он.

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Также министр напомнил, что приложение не даст продать авто, которое в розыске или угнанное.

Напомним:

В процесс регистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО) на портале "Дія" внесли некоторые изменения, что сократило процедуру с 20 до 5 минут.

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