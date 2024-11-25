Индонезия назвала несправедливым предложение Apple построить завод за 100 миллионов долларов

Предложение Apple Inc. инвестировать 100 млн долл в Индонезию не соответствует принципам "справедливости", заявил высокопоставленный чиновник.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявил в понедельник журналистам министр промышленности Агус Гумиванг Картасасм, эта сумма не дотягивает до того, что американская технологическая компания инвестировала в другие страны.

Например, Apple вложила более 244 триллионов рупий (15 миллиардов долларов) в производственные мощности во Вьетнаме, где продажи ее продукции на рынке составляют лишь около 1,5 миллиона единиц, сказал чиновник. Для сравнения, Apple инвестировала лишь около 1,5 триллиона рупий в академии разработчиков в Индонезии, где она продает около 2,5 миллиона устройств.

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Последние комментарии указывают на то, что впереди еще больше препятствий для Apple, которая стремится снять запрет на продажу своего флагмана iPhone 16 в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии. Конкурирующие производители телефонов, такие как Samsung Electronics Co. и Xiaomi Corp. инвестировали 8 триллионов рупий и 55 триллионов рупий, соответственно, в производство своих устройств на суше, добавил министр.

Среди требований правительства - чтобы американский технологический гигант выплатил оставшиеся 10 млн долл, которые он пообещал инвестировать в прошлом году, и предложил лучшее предложение на 2024-2026 годы.

Напомним:

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Apple предложила потратить 100 млн долл на производственные мощности в Индонезии после того, как правительство этой юго-восточной азиатской страны запретило продавать свои последние iPhone.

Власти Индонезии запретили продажу смартфонов iPhone 16 из-за того, что местное подразделение Apple не выполнило требования страны по 40% локализации производства смартфонов и планшетов.