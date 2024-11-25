Компания-разработчик ChatGPT начнет платить налоги в Украине – нардеп

Компания OpenAI начала уведомлять пользователей платной подписки в Украине, что с 1 января 2025 года начнет платить 20% налога на добавленную стоимость, также известного как "налог на Google".

Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

"Дарю красивый кликабельный заголовок для СМИ. Гетманцев заставил (даже) искусственный интеллект платить НДС в Украине", - написал Железняк в своем Telegram.

Он добавил, что получил электронное письмо от OpenAI, как владелец платного аккаунта OpenAl. К своему сообщению Железняк добавил скриншот сообщения компании Сэма Альтмана.

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"Мы хотим уведомить вас о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в вашем счете-фактуре, который будет введен с 1 января 2025 года. Вам нужно будет обновить свою учетную запись OpenAl, чтобы включить действительный идентификационный номер плательщика НДС", - говорится в письме разработчиков ChatGPT.

Отмечается, что в соответствии с "Налоговым законом Украины № 1525-IX", если пользователь зарегистрирован плательщиком НДС в Украине и имеет действительный идентификационный номер плательщика НДС, его нужно указать в разделе "Налоговый статус и идентификационный номер" учетной записи OpenAl.

Если пользователь не укажет идентификационный номер налогоплательщика до 1 января, ему будет начисляться и взиматься НДС в размере 20% в счете-фактуре.

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