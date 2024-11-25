В Минэкономики рассказали, почему продолжают прогнозировать рост украинского экспорта

В правительстве сохраняют прогноз роста украинского экспорта в 2025 году на 7%, несмотря на меньший, чем ожидалось, урожай поздних культур текущего года.

Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает "Интерфакс-Украина".

"Это абсолютно объективный, даже я бы сказал, такой тривиальный прогноз. Очевидно, что может быть и более оптимистичный прогноз", - сказал он.

Национальный банк Украины в конце октября в таблицах к Инфляционному отчету улучшил оценку роста экспорта товаров и услуг в 2025 году только до 0,9% с 0,5%, или до $57,7 млрд, однако в тексте самого отчета спрогнозировал снижение экспорта товаров и услуг в 2025 году из-за меньшего урожая и слабого спроса на IT-услуги с восстановлением роста в 2026 году благодаря постепенному возвращению экономики в нормальные условия функционирования.

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В то же время Качка подчеркнул, что нужно принимать во внимание не только объем всего урожая, но и также микс культур в нем, особенно в части экспорта.

"Например, если обратить внимание, что у нас в этом году меньшая доля кукурузы, соответственно, у нас большая доля сои, большая доля рапса, большая доля подсолнечника - это товары, по которым мы имеем лучшие цены в целом", - пояснил он.

Торговый представитель добавил, что изменилась ценовая конъюнктура.

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"Поэтому рост по зерновым, по масличным на следующий год вполне возможен и органический. И сейчас, когда мы анализируем рынок, мы понимаем, что на самом деле зарабатывать больше при меньших объемах тоже возможно", - подытожил Качка по агроэкспорту.

Относительно экспорта продукции металлургии, он отметил, что многое будет зависеть от решений в Северной Америке по пошлинам, потому что это важный для Украины рынок.

По его словам, экспорт металлургической продукции растет и в этом году может превысить 20% - и по полуфабрикатам, и по чугуну, и по готовой продукции.

"Поэтому тоже вопрос в том, какой будет ситуация с безопасностью, какой будет ситуация энергетическая и т.д., но тоже рост экспорта возможен", - отметил торговый представитель Украины.

Напомним:

Согласно данным платежного баланса НБУ, экспорт товаров и услуг из Украины за 9 месяцев этого года вырос на 8,4% - до $41,33 млрд грн, в частности товаров - на 10,3%, до $28,64 млрд, услуг - на 4,4%, до $12,69 млрд.