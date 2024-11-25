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Энергетики смягчили отключение света в Одесской области

Понедельник, 25 ноября 2024, 14:54 - Артур Крыжный

"Укрэнерго" позволило уменьшить объемы отключения электроэнергии в Одесской области в понедельник 25 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Одесская область: 25 ноября должно быть еще меньше отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступили новые команды от "Укрэнерго" по Одесской области, согласно которым есть возможность уменьшить объем отключений.

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Отключения будут следующие:

  • 1 группа: свет будет весь день.
  • 2 группа: свет будет отсутствовать с 19:00 до 21:00.
  • 3 группа: свет будет весь день.
  • 4 группа: свет будет весь день.
  • 5 группа: свет будет весь день.
  • 6 группа: света будет отсутствовать с 16:00 до 20:00.

В случае изменений энергетики оперативно об этом сообщат.

энергетика
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