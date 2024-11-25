Энергетики смягчили отключение света в Одесской области
Понедельник, 25 ноября 2024, 14:54 -
"Укрэнерго" позволило уменьшить объемы отключения электроэнергии в Одесской области в понедельник 25 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Одесская область: 25 ноября должно быть еще меньше отключений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поступили новые команды от "Укрэнерго" по Одесской области, согласно которым есть возможность уменьшить объем отключений.
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Отключения будут следующие:
- 1 группа: свет будет весь день.
- 2 группа: свет будет отсутствовать с 19:00 до 21:00.
- 3 группа: свет будет весь день.
- 4 группа: свет будет весь день.
- 5 группа: свет будет весь день.
- 6 группа: света будет отсутствовать с 16:00 до 20:00.
В случае изменений энергетики оперативно об этом сообщат.
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