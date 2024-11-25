Энергетики смягчили отключение света в Одесской области

"Укрэнерго" позволило уменьшить объемы отключения электроэнергии в Одесской области в понедельник 25 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Одесская область: 25 ноября должно быть еще меньше отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступили новые команды от "Укрэнерго" по Одесской области, согласно которым есть возможность уменьшить объем отключений.

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Отключения будут следующие:

1 группа: свет будет весь день.

2 группа: свет будет отсутствовать с 19:00 до 21:00.

3 группа: свет будет весь день.

4 группа: свет будет весь день.

5 группа: свет будет весь день.

6 группа: света будет отсутствовать с 16:00 до 20:00.

В случае изменений энергетики оперативно об этом сообщат.