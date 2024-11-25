СБУшники купили люксовые минивэны почти по 3 миллиона

Ford Tourneo

Два областных управления СБУ 14 и 18 ноября по результатам тендеров заключили соглашения о закупке легковых автомобилей на общую сумму 5,66 млн грн. Обе машины будут 2024 года выпуска в самых высоких комплектациях.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишут "Наші гроші".

Так, Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях заказало ООО "Альянс-А" автомобиль спецназначения на базе Ford Tourneo Custom за 2,93 млн грн.

Техническая спецификация соответствовала автомобилю в самой высокой комплектации Titanium Plus с расширенными функциями безопасности и комфорта.

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Он оснащен системами для контроля слепых зон и предупреждения о перекрестном движении, адаптивным круиз-контролем и сиденьями с электрорегулировкой и подогревом, а также имеет мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 13″ и десятью динамиками.

В салоне автомобиль в такой комплектации стоит 2,74 млн грн. Но для служебных нужд он будет дополнительно оборудован металлической защитой двигателя, проблесковыми маячками и сигнально-громкоговорящим устройством. Гарантия составляет три года или 100 тыс км пробега.

Управление СБУ в Полтавской области заказало ООО "Хюндай Центр Полтава" автомобиль спецназначения на базе Hyundai Staria 7-Top Nappa 4WD за 2,72 млн грн.

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Его самая высокая комплектация 7-Top включает полный пакет Hyundai Smart Sense с системами предотвращения столкновений, мониторинга слепых зон и кругового обзора. Интерьер отличается сиденьями с отделкой кожей Nappa, возможностью вращения второго ряда кресел, подогревом или вентиляцией передних сидений, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем диагональю 10,25″ и премиальной акустической системой BOSE с 11 динамиками.

В салоне такой автомобиль с пакетом Nappa стоит 2,57 млн грн. Но СБУ предусмотрело также сигнально-громкоговорящее устройство, стробоскопы, "бронирование элементов кузова", сетку радиатора, тонировку, зимнюю резину и атермальную пленку на лобовое стекло.

Обе фирмы получили заказы без конкуренции по ожидаемой стоимости закупок.

Фирмой "Альянс-А" из Ивано-Франковска владеют Андрей Лысив, Андрей Семанив и Светлана Горбачева.

Фирма "Хюндай Центр Полтава" принадлежит херсонскому ООО "Мотор Инвест" Балнур Байзаковой и Натальи Гарнаги и киевскому ООО "СИО-А", которым владеет Татьяна Чистякова и ПАО "ЗНВКИФ „Сова". Конечными бенефициарами фирмы являются Байзакова, Гарнага, Чистякова и - через фонд "Сова" - Владимир Васильевич Свинарчук. Это отец Олега Гладковского, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины и бизнес-партнера пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним:

ГП "Одесский морской торговый порт" 7 ноября по результатам тендера заказало ДочП "Базис Авто" два автомобиля на 4,76 млн грн.