ДТЭК получит 112 миллионов долларов от США и Еврокомиссии

Группа ДТЭК получит 62,8 млн евро от Европейской комиссии и 46,1 млн долларов от правительства США на восстановление мощностей, разрушенных в результате российских атак, и для подготовки электростанций к прохождению зимы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Правительство США и Европейская комиссия выделяют ДТЭК 106,6 млн евро ($112 млн) на оборудование и строительные материалы, оказывая жизненно необходимую поддержку энергосистеме, которая страдает от постоянных российских атак, последняя из которых произошла 17 ноября", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия выделяет 62,8 млн евро на оборудование и материалы для восстановления 1,8 ГВт мощностей и защиты оборудования электростанций от снега, дождя и минусовых температур. Уточняется, что это обеспечит стабильное и надежное энергоснабжение более 2 млн украинцев.

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Правительство США выделяет 46,1 млн долларов на закупку систем управления и десятков новых трансформаторов, критически важных для обеспечения энергоснабжения для миллионов людей.

Через Агентство США по международному развитию (USAID) США уже предоставили ДТЭК важное оборудование для бригад по ремонту сетей, в частности автовышки, пикапы, трансформаторы и электрический кабель, отметили в ДТЭК.

Напомним:

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Ракетные удары, нанесенные Россией 17 ноября, поразили три из пяти работающих тепловых электростанций, принадлежащих украинскому энергетическому гиганту ДТЭК, и одна из них до сих пор не работает. Объектами нападений также были и распределительные станции.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) категорически заявляет, что не будет предоставлять финансирование украинским компаниям, в частности ДТЭК, которые контролируются олигархами.