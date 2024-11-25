Главная алюминиевая компания России сокращает производство: причины

Компания Олега Дерипаски "Русал" планирует сократить производство металла на 250 000 тонн из-за сложной экономической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основная причина такого решения - рекордный рост цен на глинозем (сырье для производства алюминия) - почти вдвое с начала 2024 года, до более 700 долл за тонну.

Русал, который до полномасштабной войны контролировал Николаевский глиноземный завод в Украине, сейчас вынужден покупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам.

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Доля глинозема в себестоимости алюминия выросла до более 50%, хотя обычно составляет 30-35%.

Компания указывает, что рост цен на глинозем не компенсируется соответствующим повышением цен на готовый алюминий, что негативно влияет на прибыльность производства.

Дополнительные проблемы создают "слабая макроэкономическая ситуация" и избыток предложения металла на рынке, снижение спроса из-за замедления в основных отраслях-потребителях (строительство, автомобилестроение) и жесткая денежно-кредитная политика в России.

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Напомним:

Российские власти распаковали последние доступные резервы иностранной валюты для вливаний в попавшие под санкции сырьевые компании, которые испытывают все больше трудностей с экспортом и оплатой через банки "дружественных" стран.

Российский алюминиевый гигант "Русал" опасается, что до 36% его продаж могут оказаться под угрозой в результате санкций, введенных США и Великобританией.

В российском гиганте "Русал" заявили, что санкции США и Великобритании не повлияют на экспорт металлов, поскольку они не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.