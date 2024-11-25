Главная алюминиевая компания России сокращает производство: причины
Компания Олега Дерипаски "Русал" планирует сократить производство металла на 250 000 тонн из-за сложной экономической ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Основная причина такого решения - рекордный рост цен на глинозем (сырье для производства алюминия) - почти вдвое с начала 2024 года, до более 700 долл за тонну.
Русал, который до полномасштабной войны контролировал Николаевский глиноземный завод в Украине, сейчас вынужден покупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам.
Доля глинозема в себестоимости алюминия выросла до более 50%, хотя обычно составляет 30-35%.
Компания указывает, что рост цен на глинозем не компенсируется соответствующим повышением цен на готовый алюминий, что негативно влияет на прибыльность производства.
Дополнительные проблемы создают "слабая макроэкономическая ситуация" и избыток предложения металла на рынке, снижение спроса из-за замедления в основных отраслях-потребителях (строительство, автомобилестроение) и жесткая денежно-кредитная политика в России.
Напомним:
Российские власти распаковали последние доступные резервы иностранной валюты для вливаний в попавшие под санкции сырьевые компании, которые испытывают все больше трудностей с экспортом и оплатой через банки "дружественных" стран.
Российский алюминиевый гигант "Русал" опасается, что до 36% его продаж могут оказаться под угрозой в результате санкций, введенных США и Великобританией.
В российском гиганте "Русал" заявили, что санкции США и Великобритании не повлияют на экспорт металлов, поскольку они не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.