Российские НПЗ имеют низкую рентабельность и логистические трудности

Из-за низкой рентабельности, роста налогов и задержек железнодорожного транспорта российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) пытаются поддерживать работу, а проекты модернизации препятствуют высоким процентным ставкам и западным санкциям.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на Energynews.

НПЗ рф испытывают нарастающее давление из-за низкой маржи и неблагоприятной экономической ситуации.

Продление запрета на экспорт бензина и будущие повышения налогов и тарифов ухудшают ситуацию, делая отечественное производство топлива все более убыточным.

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После значительного снижения в октябре, когда переработка сырой нефти достигла двухлетнего минимума в 5,14 млн баррелей в день (б/с), перспективы на декабрь остаются мрачными.

НПЗ сталкиваются не только с более высокими затратами на производство, но и с менее благоприятным механизмом компенсации, предназначенным для компенсации разницы между экспортными и внутренними рыночными ценами.

По словам отраслевых консультантов, производство бензина А-92 малорентабельно, тогда как производство А-95 бензина приводит к убыткам. Только дизельные продукты продолжают приносить положительную маржу.

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Задержки железнодорожного транспорта - серьезное препятствие, которое препятствует своевременной доставке нефтепродуктов и вызывает чрезмерные запасы. Это заставляет НПЗ замедлять производство, чтобы избежать избытка мощностей в хранилищах.

Эти логистические проблемы могут усугубиться с запланированным повышением тарифов: железнодорожные тарифы в декабре вырастут на 13,8%, после чего произойдут корректировки акцизов в январе.

Экспортноориентированные предприятия, такие как туапсинский НПЗ на берегу Черного моря, иногда вынуждены были останавливать работу по экономическим причинам. Кроме того, в начале этого года это место неоднократно подвергалось ударам украинских беспилотников, что привело к значительным затратам на ремонт.

Высокие процентные ставки, установленные Центробанком России в сентябре на уровне 21%, также препятствуют проектам модернизации НПЗ. Например, небольшой ильский НПЗ, который планирует запустить комплекс по производству бензина в 2024 году, обратился за государственной поддержкой, чтобы компенсировать непомерные расходы на заимствования.

Западные санкции ограничивают доступ к технологиям, необходимым для модернизации мощностей, что приводит к задержкам в уже начатых проектах.

Напомним:

С 13 ноября из-за поломки производственные процессы остановил НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) - четвертый в стране по объемам переработки нефти и второй по выпуску автомобильного бензина.