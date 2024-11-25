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БЭБ разоблачило фонды, которые незаконно завезли 700 автомобилей

Понедельник, 25 ноября 2024, 13:23 - Артур Крыжный

Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили три благотворительных фонда, которые ввезли на территорию Украины более 700 подержанных легковых автомобилей без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что группа лиц, в которую входили граждане Украины и Республики Молдова, наладили незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ. На самом деле машины реализовывались за наличные, утверждают в БЭБ.

Детективы БЭБ провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов и изъяли документы, 17 транспортных средств, компьютерную технику.

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Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

БЭБ
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