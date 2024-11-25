БЭБ разоблачило фонды, которые незаконно завезли 700 автомобилей

Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили три благотворительных фонда, которые ввезли на территорию Украины более 700 подержанных легковых автомобилей без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что группа лиц, в которую входили граждане Украины и Республики Молдова, наладили незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ. На самом деле машины реализовывались за наличные, утверждают в БЭБ.

Детективы БЭБ провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов и изъяли документы, 17 транспортных средств, компьютерную технику.

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Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.