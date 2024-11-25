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Глава "Энергоатома" о ЗАЭС: станции практически нет, там военная база

Понедельник, 25 ноября 2024, 12:25 - Артур Крыжный

Из-за действий россиян на Запорожской АЭС усиливается деградация оборудования, а на самой электростанции - беспорядок.

Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Станции практически нет. Там военная база, находятся военные, непонятный персонал", - добавляет глава НАЭК.

Петр Котин подчеркивает, что необходимо как можно скорее восстановить передачу данных о том, что происходит на ЗАЭС - официальному оператору "Энергоатому", регулятору и МАГАТЭ.

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Он добавил, что Запорожская АЭС за 40 лет эксплуатации Украиной не имела ни одного инцидента. Однако после захвата ЗАЭС российскими оккупантами - превратилась в угрозу.

Напомним:

МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала России с территории Запорожской АЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проводили ремонт одного из шести реакторов после обнаружения небольшой утечки воды из импульсной линии - части системы поддержки помпы охлаждения реактора.

Энергоатом
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