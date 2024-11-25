Банки обновили курс валют на понедельник: евро упало, доллар минимально вырос

По состоянию на 25 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 3 копейки, евро - снизился на 47 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,31 грн, евро - 42,99 грн (на 22 ноября доллар - 41,28 грн, евро - 43,46 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,59 - 41,65 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 43,58 - 43,82 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,15 - 41,65 грн (курс на 22 ноября - 41,20 - 41,65 грн);

Евро - 43,10 - 43,85 грн (курс на 22 ноября - 43,35 - 43,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,64 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.