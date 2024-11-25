Польские фермеры прекратили блокировать границу с Украиной

Вечером в воскресенье, 24 ноября, польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Медика – Шегини".

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины, передает "Европейская правда".

Как рассказали пограничники, вечером 24 ноября блокада пункта пропуска "Медика – Шегини" польскими фермерами прекратилась. Они блокировали движение грузовым транспортным средствам.

Следовательно, пропуск всех категорий транспортных средств на этом направлении осуществляется в обычном режиме.

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Как писали, по словам соорганизатора блокады, которая началась утром 23 ноября, фермеры протестовали по двум причинам.

Первая – это невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.

Вторая – "беспокойство относительно подписания Европейским Союзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).

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Предыдущая блокада фермеров, длившаяся все холодное время года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенное – Рава-Русская".