Климатический саммит одобрил финансирование на $300 млрд развивающимся странам

Страны-участницы Климатического саммита ООН COP-29 согласовали новое коллективное соглашение по климатическому финансированию в размере 300 миллиардов долларов в год, эту сумму называют крайне недостаточной.

Источник: CNN

Детали: В публикации отмечается, что во время саммита COP29 в Баку, Азербайджан, в субботу богатые страны обязались предоставлять бедным странам 300 миллиардов долларов ежегодно до 2035 года, чтобы помочь им справиться со все более катастрофическими последствиями климатического кризиса - цифра, которую многие развивающиеся страны критиковали как крайне недостаточную.

Соглашение было достигнуто после более чем двух недель сложных переговоров и споров.

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CNN пишет, что возникали опасения, что переговоры сорвутся, поскольку группы, представлявшие уязвимые малые островные государства и наименее развитые страны, покинули переговоры в субботу.

Но в 2:40 ночи по местному времени в воскресенье, более чем через 30 часов после дедлайна, соглашение было достигнуто между почти 200 странами.

300 миллиардов долларов пойдут уязвимым, более бедным странам, чтобы помочь им справиться со все более разрушительными экстремальными погодными условиями и перевести свою экономику на экологически чистую энергию.

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Обещанная сумма, однако, не дотягивает до 1,3 триллиона долларов, которые, по оценкам экономистов, необходимы для того, чтобы помочь развивающимся странам справиться с климатическим кризисом, и это вызвало бешеную реакцию многих развивающихся стран.

Саммит COP29 значительное внимание уделил финансам - жизненно важному климатическому вопросу, но одному из самых острых в политическом плане.

Богатые страны, которые в подавляющем большинстве несут ответственность за историческое изменение климата, договорились в 2009 году предоставлять развивающимся странам 100 миллиардов долларов в год до 2020 года. Это обязательство, которое уже считалось крайне недостаточным, было выполнено только в 2022 году, на два года позже установленного срока.

Задача в Баку состояла в том, чтобы достичь новой цифры.

Новое соглашение, согласованное в субботу, требует от богатых стран, включая США и европейские государства, предоставлять по 300 миллиардов долларов каждый год до 2035 года, состоящее из государственного и частного финансирования.

Хотя в соглашении также говорится о более широких амбициях по увеличению суммы до 1,3 триллиона долларов, развивающиеся страны хотели бы, чтобы богатые страны взяли на себя гораздо большую долю этой суммы, и чтобы деньги поступали преимущественно в форме грантов, а не кредитов, которые, как они опасаются, еще больше погрузят их в долги.

"Большая семерка" призвала выделить развивающимся странам до выделения 500 миллиардов долларов. Но более богатые страны отвергли более высокие цифры как нереалистичные в нынешних экономических обстоятельствах.

Украинская правда