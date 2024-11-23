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Электропоезд сошел с рельсов из-за падения камней на Закарпатье

Суббота, 23 ноября 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Украинская правда

Из-за падения камней с горы электропоезд "Укрзализныци" заблокирован на перегоне в Закарпатской области.

Источник: УЗ

Детали: Отмечается, что предварительно две колесные пары сошли с рельсов.

На месте работает бригада железнодорожников.

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В компании уточняют, что скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет.

Всех пассажиров к местам назначения уже доставляем автотранспортом.

УЗ сообщает, что поезд №59 Киев - Чоп будет направлен в объезд этого участка.

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Украинская правда

Укрзализныця железная дорога
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