Электропоезд сошел с рельсов из-за падения камней на Закарпатье

Из-за падения камней с горы электропоезд "Укрзализныци" заблокирован на перегоне в Закарпатской области.

Источник: УЗ

Детали: Отмечается, что предварительно две колесные пары сошли с рельсов.

На месте работает бригада железнодорожников.

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В компании уточняют, что скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет.

Всех пассажиров к местам назначения уже доставляем автотранспортом.

УЗ сообщает, что поезд №59 Киев - Чоп будет направлен в объезд этого участка.

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Украинская правда