В центре Львова закрываются рестораны и кафе: Владелец !FEST назвал причины
Во Львове в критической ситуации оказался ресторанный бизнес.
Об этом сообщил один из основателей известной ресторанной сети !FEST Юрий Назарук.
По его информации, более 50 ресторанов в центре Львова закрываются или выставлены на продажу.
По его мнению, это количество может увеличиться.
"После зимы будет твердо больше. Весь сектор услуг и гостеприимства падает. Будет куча закрытий и увольнений. И это во Львове", - написал Назарук в Фейсбук
По его словам, прежде всего, на это влияет падение спроса.
"Нет работников, нет клиентов, комендатский час (неясно зачем он дальше во Львове), самое важное меньше денег", - рассказал Назарук.
Он отметил, что поддержка бизнеса со стороны государства часто сводится к формальным инициативам, которые не дают реальных результатов.
"Но ведь это только у бизнеса так. Потому что у всех, кто его проверяет и следит - все хорошо. Можно создать еще один совет поддержки бизнеса, а можно просто наконец оставить в покое", - написал бизнесмен.
Напомним:
Львовский холдинг !FEST после обысков Бюро экономической безопасности возместил 13,4 млн грн неуплаченных налогов.