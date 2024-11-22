В центре Львова закрываются рестораны и кафе: Владелец !FEST назвал причины 

Во Львове в критической ситуации оказался ресторанный бизнес.

Об этом сообщил один из основателей известной ресторанной сети !FEST Юрий Назарук.

По его информации, более 50 ресторанов в центре Львова закрываются или выставлены на продажу.

По его мнению, это количество может увеличиться.

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"После зимы будет твердо больше. Весь сектор услуг и гостеприимства падает. Будет куча закрытий и увольнений. И это во Львове", - написал Назарук в Фейсбук

По его словам, прежде всего, на это влияет падение спроса.

"Нет работников, нет клиентов, комендатский час (неясно зачем он дальше во Львове), самое важное меньше денег", - рассказал Назарук.

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Он отметил, что поддержка бизнеса со стороны государства часто сводится к формальным инициативам, которые не дают реальных результатов.

"Но ведь это только у бизнеса так. Потому что у всех, кто его проверяет и следит - все хорошо. Можно создать еще один совет поддержки бизнеса, а можно просто наконец оставить в покое", - написал бизнесмен.

Напомним:

Львовский холдинг !FEST после обысков Бюро экономической безопасности возместил 13,4 млн грн неуплаченных налогов.