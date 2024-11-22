"Почта России" начала массово распродавать недвижимость из-за долгов

"Почта России" решила продать более 60 офисных помещений, складов и гаражей по всей стране.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что совокупная стартовая оценка недвижимости составляет 5,8 млрд руб (64,44 млн долл).

Большая часть выставленных на торги объектов расположена в Московском регионе, но есть недвижимость и в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах.

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Продажа активов поможет "Почте" справиться с убытками и долгами. По итогам 2022 года директор "Почты" Михаил Волков говорил о "катастрофическом" состоянии госкомпании: за год она получила совокупный убыток в 30,4 млрд руб (337,78 млн долл).

В 2023-м этот показатель сократился более чем в четыре раза, но все равно составил 7,2 млрд руб. При этом "Почте" удалось снизить долги на 20 млрд руб. за год - до 113 млрд руб (1,26 млрд долл) по итогам 2023 года.