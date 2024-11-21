Рада одобрила интеграцию Украины в международную борьбу с незаконным рыболовством

Верховная Рада 21 ноября приняла законопроект о присоединении Украины к соглашению о недопущении, сдерживании и ликвидации незаконного, неподотчетного и нерегулируемого рыболовства.

Об этом сообщило Госрыбагентство.

"Присоединение Украины к соглашению обеспечит механизмы для эффективного взаимодействия государств с целью недопущения попадания на национальные и международные рынки рыбы, выловленной в результате браконьерского промысла", - сказано в сообщении.

Документом предусмотрено, что государства-порты имеют право проверять иностранные рыболовецкие суда и ограничивать доступ судов, которые занимаются незаконным выловом.

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Среди механизмов реализации: инспекционные проверки рыболовецких судов; обмен информацией между государствами; возможность отказа во входе или обслуживании судов с подозрением на ННН-рыболовство.

Напомним:

В Украине запустили Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства "еРыба".

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