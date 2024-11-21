Brave1 ищет специалистов для разработки технологий поражения тыла РФ

Украинский кластер оборонных технологий Brave1 продолжает регистрацию на хакатон Happy New Fear.

Об этом говорится в релизе кластера.

Цель - найти решения, которые обеспечат Силам безопасности и обороны Украины технологическое преимущество на поле боя и позволят повысить эффективность действий на стратегической глубине.

Кластер ищет решения по следующим направлениям:

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разведка на стратегической глубине.

поражение на стратегической глубине.

Принять участие в хакатоне могут IT-специалисты, инженеры, разработчики, ученые и все, кто имеет идеи и желание для создания технологических решений.

Регистрация участников продлится до 30 ноября включительно.

По итогам хакатона будут определены команды-победители, которые получат поддержку для дальнейшего развития и внедрения собственных решений.

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Напомним:

Проект Brave1 увеличил гранты для украинских defense-tech разработчиков. Обновленные суммы средств составляют от 500 тысяч до 8 миллионов гривен.

Кластеру военных технологий Brave1 удалось привлечь более 25 миллионов долларов внешних инвестиций, увеличив этот показатель на 20 млн долл относительно 2023 года.