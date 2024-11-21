Brave1 ищет специалистов для разработки технологий поражения тыла РФ
Украинский кластер оборонных технологий Brave1 продолжает регистрацию на хакатон Happy New Fear.
Об этом говорится в релизе кластера.
Цель - найти решения, которые обеспечат Силам безопасности и обороны Украины технологическое преимущество на поле боя и позволят повысить эффективность действий на стратегической глубине.
Кластер ищет решения по следующим направлениям:
- разведка на стратегической глубине.
- поражение на стратегической глубине.
Принять участие в хакатоне могут IT-специалисты, инженеры, разработчики, ученые и все, кто имеет идеи и желание для создания технологических решений.
Регистрация участников продлится до 30 ноября включительно.
По итогам хакатона будут определены команды-победители, которые получат поддержку для дальнейшего развития и внедрения собственных решений.
Напомним:
Проект Brave1 увеличил гранты для украинских defense-tech разработчиков. Обновленные суммы средств составляют от 500 тысяч до 8 миллионов гривен.
Кластеру военных технологий Brave1 удалось привлечь более 25 миллионов долларов внешних инвестиций, увеличив этот показатель на 20 млн долл относительно 2023 года.