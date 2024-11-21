Продажи PDD, владельца Temu, резко замедлились

PDD Holdings Inc. сообщила о продажах, которые были ниже прогнозов, что увеличило опасения, что замедление темпов роста Китая наносит больший ущерб его крупнейшим технологическим компаниям.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китайская платформа электронной коммерции PDD сообщила о доходе в размере 99,4 млрд юаней (13,7 млрд долл) в сентябрьском квартале по сравнению со средней оценкой аналитиков в 102,8 млрд юаней.

Отмечается, что чистая прибыль составила 25 миллиардов юаней, по сравнению с прогнозируемыми 26,6 миллиарда юаней. Акции PDD упали на 16% на дорыночных торгах в США.

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Неутешительные результаты свидетельствуют о том, как PDD, несмотря на успешный зарубежный бизнес, основанный на популярном приложении для совершения покупок Temu, борется с анемичной китайской потребительской экономикой.

PDD тратит значительные средства на Temu, чтобы расширить свое глобальное присутствие, помогая ускорить темпы роста, которые значительно превышают показатели конкурентов - Alibaba Group Holding Ltd. и JD.com Inc.

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Напомним:

Вьетнам заявил, что китайские интернет-магазины Shein и Temu должны зарегистрироваться в правительстве до конца ноября, иначе страна заблокирует их интернет-домены и приложения для использования в стране.

Администрация Байдена стремится замедлить поток дешевых китайских товаров из Temu и Shein.