Нацбанк изменил порядок открытия и закрытия счетов

Национальный банк Украины отменил требование об обязательной собственноручной подписи при открытии и закрытии счетов в банке, вместо этого разрешив использование квалифицированной электронной подписи и других цифровых аналогов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что регулятор отменил требование об использовании образца собственноручной подписи владельца счета, что позволит избежать препятствий при пользовании счетом для лиц, которые по болезни или другим причинам не могут подписаться собственноручно.

В то же время пользователи смогут подписывать электронные документы с помощью квалифицированной электронной подписи, цифровой собственноручной подписи, усовершенствованной электронной подписи с квалифицированным сертификатом и других видов электронных подписей, определенных договором.

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Кроме того, небанковские поставщики платежных услуг получили право открывать платежные счета другим небанковским поставщикам исключительно для выполнения платежных операций за счет собственных средств.

Нацбанк дополнительно уточнил норму относительно лиц, имеющих право распоряжаться счетом и подписывать платежные инструкции, а также зафиксировал принадлежность текущих счетов со специальным режимом к текущим счетам.

"Такая потребность обусловлена, в частности, обновлением законодательства Украины по вопросам электронных доверительных услуг и необходимостью урегулирования отдельных вопросов на платежном рынке", - отметили в регуляторе.

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Эти и другие нормы содержит постановление НБУ, которое вступило в силу с 21 ноября этого года.

Напомним:

Национальный банк с 20 ноября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения.