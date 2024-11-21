Нефть подорожала на фоне опасений эскалации войны в Украине

Цены на нефть незначительно выросли 21 ноября на фоне большего, чем ожидалось, роста запасов нефти в США и геополитических опасений относительно эскалации напряженности между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 16 центов - до 72,97 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 16 центов - до 68,91 долл. за баррель.

Украина выпустила залп британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по России в среду, последним новым западным оружием, которое ей разрешили использовать по российским целям через день после того, как она запустила американские ракеты ATACMS.

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Москва заявила, что использование западного оружия для удара по российской территории вдали от границы станет серьезной эскалацией конфликта.

"Что касается нефти, риск заключается в том, что Украина нацелится на российскую энергетическую инфраструктуру, тогда как другой риск заключается в неопределенности относительно того, как Россия отреагирует на эти атаки", - говорится в записке аналитиков ING.

Аналитики JPMorgan заявили, что на прошлой неделе потребление нефти восстановилось благодаря лучшему спросу на путешествия в США и Индии, а также потому, что Индия продемонстрировала значительный рост промышленного спроса.

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По оценкам аналитиков, мировой спрос на нефть достигнет 103,6 млн баррелей в день в течение первых 19 дней ноября, что на 1,7 млн баррелей в день больше, чем в прошлом году.

Но противодействием такому росту спроса стал рост запасов нефти в США на 545 тыс. баррелей - до 430,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 15 ноября.

По опросу Reuters, аналитики ожидали роста запасов на 138 тыс. баррелей.

Норвежская компания Equinor сообщила, что возобновила полную мощность нефтяного месторождения Johan Sverdrup в Северном море после отключения электроэнергии.

Тем временем Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией (ОПЕК+) могут снова отложить увеличение добычи на встрече 1 декабря из-за слабого мирового спроса на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе на прошлой неделе заявило, что даже если сокращения ОПЕК+ останутся в силе, предложение нефти в 2025 году все равно превысит спрос. Это объясняется тем, что рост добычи в Соединенных Штатах и других странах опережает слабый спрос.