Нефть подорожала на фоне опасений эскалации войны в Украине
Цены на нефть незначительно выросли 21 ноября на фоне большего, чем ожидалось, роста запасов нефти в США и геополитических опасений относительно эскалации напряженности между Россией и Украиной.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 16 центов - до 72,97 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 16 центов - до 68,91 долл. за баррель.
Украина выпустила залп британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по России в среду, последним новым западным оружием, которое ей разрешили использовать по российским целям через день после того, как она запустила американские ракеты ATACMS.
Москва заявила, что использование западного оружия для удара по российской территории вдали от границы станет серьезной эскалацией конфликта.
"Что касается нефти, риск заключается в том, что Украина нацелится на российскую энергетическую инфраструктуру, тогда как другой риск заключается в неопределенности относительно того, как Россия отреагирует на эти атаки", - говорится в записке аналитиков ING.
Аналитики JPMorgan заявили, что на прошлой неделе потребление нефти восстановилось благодаря лучшему спросу на путешествия в США и Индии, а также потому, что Индия продемонстрировала значительный рост промышленного спроса.
По оценкам аналитиков, мировой спрос на нефть достигнет 103,6 млн баррелей в день в течение первых 19 дней ноября, что на 1,7 млн баррелей в день больше, чем в прошлом году.
Но противодействием такому росту спроса стал рост запасов нефти в США на 545 тыс. баррелей - до 430,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 15 ноября.
По опросу Reuters, аналитики ожидали роста запасов на 138 тыс. баррелей.
Норвежская компания Equinor сообщила, что возобновила полную мощность нефтяного месторождения Johan Sverdrup в Северном море после отключения электроэнергии.
Тем временем Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией (ОПЕК+) могут снова отложить увеличение добычи на встрече 1 декабря из-за слабого мирового спроса на нефть.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе на прошлой неделе заявило, что даже если сокращения ОПЕК+ останутся в силе, предложение нефти в 2025 году все равно превысит спрос. Это объясняется тем, что рост добычи в Соединенных Штатах и других странах опережает слабый спрос.