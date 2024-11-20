На вечер среды цены на нефть остаются стабильными: какие причины

Цены на нефть оставались стабильными вечером среды, поскольку военное напряжение между основным производителем нефти Россией и Украиной уравновешивало рост запасов сырой нефти и бензина в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились на 4 цента (0,05%) до $73,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в декабре, срок действия которых завершается в среду, выросли на 26 центов (0,37%) до $69,65 за баррель. Более активный контракт WTI на январь прибавил 2 цента (0,03%) и торговался на уровне $69,26.

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По данным Управления энергетической информации США (EIA), за неделю, завершившуюся 15 ноября, запасы сырой нефти в США выросли на 545 тысяч баррелей и достигли 430,3 миллиона баррелей. Это превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали прирост в 138 тысяч баррелей.

Запасы бензина выросли на 2,1 миллиона баррелей до 208,9 миллиона, что также превысило прогнозируемое увеличение на 900 тысяч баррелей. В то же время запасы дистиллятов снизились.

Эскалация войны между Россией и Украиной вызвала опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти, что поддерживает цены на этой неделе.

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"Геополитический риск снова влияет на рынок," - отметил аналитик по энергетике компании *StoneX* Алекс Ходес.

Однако он добавил, что опасения относительно дополнительных санкций или сбоев в поставках российского топлива или сырой нефти могут быть преувеличенными, учитывая сильный экспорт топлива из России.