Государственную долю в НПЗ Коломойского повторно выставили на продажу: цену вдвое снизили

"Prozorro.Продажи"

Фонд государственного имущества Украины во второй раз выставил на приватизацию государственный пакет акций ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" в размере 26%. Аукцион, объявленный на 20 ноября, не состоялся из-за отсутствия участников.

Соответствующее объявление обнародовано на платформе "Prozorro.Продажи", сообщает Укринформ.

Так, на 28 ноября объявлено проведение аукциона по продаже 3 411 462 акций ПАО "Нефтехимик Прикарпатья", что составляет 26% уставного капитала общества, принадлежащих Фонду государственного имущества Украины. Стартовая цена - 220,224 млн грн.

Предыдущий аукцион, проведение которого было запланировано на 20 ноября, не состоялся из-за отсутствия участников. На эти торги государственный пакет акций публичного акционерного общества был выставлен за 440,449 млн грн.

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"Нефтехимик Прикарпатья" обеспечивает более 500 рабочих мест и имеет мощности по производству нефтепродуктов. Предприятие расположено в Надворной Ивано-Франковской области.

Напомним:

ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" - одно из шести нефтеперерабатывающих предприятий Украины и единственное, которое работало с украинским сырьем. Его мощности не используются для переработки нефти с 2012 года, предприятие зарабатывает на хранении нефти и нефтепродуктов. Расположено в городе Надворная Ивано-Франковской области. Предприятие обеспечивает более 500 рабочих мест.

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В 2021 году до полномасштабной войны его чистый доход превышал 2 млрд грн, в 2024 году этот показатель сократился до 8,5 млн грн.

Акционерами Нефтехимика Прикарпатья, кроме ФГИ, являются Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%) и Domennium Enterprises (14%), связанные с неформальной группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.