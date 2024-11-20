Рада приняла закон об увеличении доступного жилья для переселенцев

Верховная Рада приняла в целом закон №11281 о проведении всеукраинской инвентаризации всей недвижимости, чтобы в дальнейшем ее передавать в льготную аренду для размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Павел Фролов.

Предполагается создание информационной базы пригодного для проживания жилья в виде публичной интерактивной карты. В ней будет доступна информация о техническом состоянии объекта, его фото, количество мест для проживания, объем потенциальных инвестиций для приведения в надлежащее для проживания состояние.

ВПЛ смогут выбирать объект, где бы они хотели проживать, а органы власти коммуницировать с международными организациями по проведению необходимого ремонта и ввода объекта в эксплуатацию.

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"Подавать заявки на проживание внутренние переселенцы смогут ориентировочно через полгода после того, как закон вступит в силу", - рассказал Фролов.

Напомним:

Гуманитарные организации обеспечили по крайней мере одним видом помощи 7,2 миллиона украинцев в периоде с января по сентябрь 2024 года.

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