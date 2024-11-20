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Среди украинцев снизилась одобрительная оценка США – опрос

Среда, 20 ноября 2024, 09:00 - Виктор Волокита , Европейская правда

В последнее время среди украинцев снизилась одобрительная оценка работы руководства Соединенных Штатов – показатели вернулись к уровню, который наблюдался перед началом полномасштабной войны.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты опроса опубликовала компания Gallup.

Опросы с 2014 по 2021 год свидетельствовали об одобрительной оценке действий американской администрации на уровне от 20% до 40%. С началом полномасштабной войны, когда Вашингтон начал оказывать значительную помощь и координировать западную помощь для Украины, этот показатель взлетел до 66% и был в то время одним из самых высоких в мире.

После того показатель начал постепенно спадать и по результатам последнего исследования вернулся к уровню 40%. Негативная оценка соответственно выросла и лишь немного меньше одобрительной – 37%.

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Положительная оценка украинцев относительно действий правительства Германии после начала полномасштабной войны выросла менее стремительно. Показатели также несколько снизились по сравнению с максимумом в 2023 году (53%) – до 50%, однако это несущественное изменение, если сравнивать с оценкой США.

Сейчас положительная оценка немецкого правительства среди украинцев впервые с 2022 года выше, чем американской администрации.

Напомним, недавний опрос в Германии показал, что 57% немцев поддерживают предоставление военной помощи Украине.

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В конце 2023 года президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда возглавляли рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам.

Европейская правда

США
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