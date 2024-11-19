Всемирный банк выделит Украине новый кредит: на что потратят $660 миллионов долларов
Вторник, 19 ноября 2024, 19:15 -
Кабинет министров поддержал привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития на 662 миллиона долларов для финансирования программ социальной защиты.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Признано целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития в качестве дополнительного финансирования для реализации проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" в размере 662 млн долларов США", - сообщил Мельничук.
Он также отметил, средства направят на:
Реклама:
- социальную защиту детей и семьи;
- предоставление льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;
- социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
- выплату пожизненных государственных стипендий;
- социальную защиту лиц с инвалидностью.
Напомним:
Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов.
Реклама: