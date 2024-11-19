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Всемирный банк выделит Украине новый кредит: на что потратят $660 миллионов долларов

Вторник, 19 ноября 2024, 19:15 - Виктор Волокита

Кабинет министров поддержал привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития на 662 миллиона долларов для финансирования программ социальной защиты.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Признано целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития в качестве дополнительного финансирования для реализации проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" в размере 662 млн долларов США", - сообщил Мельничук.

Он также отметил, средства направят на:

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  • социальную защиту детей и семьи;
  • предоставление льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;
  • социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • выплату пожизненных государственных стипендий;
  • социальную защиту лиц с инвалидностью. 

Напомним:

Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов.

Всемирный банк Украина
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