Всемирный банк выделит Украине новый кредит: на что потратят $660 миллионов долларов

Кабинет министров поддержал привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития на 662 миллиона долларов для финансирования программ социальной защиты.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Признано целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития в качестве дополнительного финансирования для реализации проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" в размере 662 млн долларов США", - сообщил Мельничук.

Он также отметил, средства направят на:

Реклама:

социальную защиту детей и семьи;

предоставление льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

выплату пожизненных государственных стипендий;

социальную защиту лиц с инвалидностью.

Напомним:

Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов.