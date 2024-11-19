 Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100
Все разделы
Укр / Рус

Зеленский поручил украинскому ОПК произвести три тысячи крылатых ракет и ракет-дронов

Вторник, 19 ноября 2024, 14:16 - Артур Крыжный

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу украинскому ОПК произвести 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов и 30 тысяч дальнобойных дронов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на слова Зеленского.

"Поставил задачу сделать 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов", - пишет нардеп.

Кроме того, Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов, добавил Гончаренко со ссылкой на слова Зеленского.

Реклама:

Напомним:

Владимир Зеленский очертил три основных направления новой экономической политики Украины.

Реклама:
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте