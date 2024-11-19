Зеленский поручил украинскому ОПК произвести три тысячи крылатых ракет и ракет-дронов
Вторник, 19 ноября 2024, 14:16 -
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу украинскому ОПК произвести 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов и 30 тысяч дальнобойных дронов.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на слова Зеленского.
"Поставил задачу сделать 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов", - пишет нардеп.
Кроме того, Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов, добавил Гончаренко со ссылкой на слова Зеленского.
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