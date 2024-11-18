Шансы продать государственную долю сети АЗС Shell минимальны - директор "А-95"

Фонд государственного имущества Украины столкнется с трудностями в попытках продать свою 49%-ную долю в предприятии "Альянс Холдинг", которое является владельцем сети Shell в Украине.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"По моему убеждению, шансы у ФГИ продать этот актив сейчас минимальны", - считает он.

В частности он отметил, что цена одной заправочной станции может варьироваться от $800 тыс. до $1 млн, что в сумме составляет около $105-132 млн за 132 АЗС. В то же время Shell заявляла об инвестициях объемом $460 млн в свой бизнес в Украине.

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Кроме этого, на его взгляд, проблема заключается не только в цене, но и в состоянии рынка в условиях войны. По его словам, около 10% сети уже не работает из-за опасности для персонала.

"Какой может быть конечная цена - неизвестно", - пишет Куюн.

На его взгляд, в конечном итоге перспектива будет зависеть от решения Shell, и она выглядит сомнительной.

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"Прибыли компания давно не имеет, ее продажи едва позволяют сводить концы с концами. А продажи низкие, потому что, с одной стороны, сеть откровенно не успевает в маркетинге за цивилизованной частью украинского рынка и не может конкурировать ценой с нецивилизованной частью из-за строгого соблюдения всех норм и полной уплаты налогов", - отмечает Куюн.

Другой особенностью ситуации эксперт считает нежизнеспособность в Украине совместных проектов, что снижает интерес рынка к этому пакету.

"То есть имеем классный чемодан без ручки. Инвестировано денег и сил много, бросить жалко, а нести дальше - тяжело. Или Shell решится выкупить пакет у ФГИУ, или решит продать свой", - резюмировал Куюн.

Напомним:

Фонд государственного имущества в конце октября 2024 года официально стал владельцем 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

Эта доля ранее принадлежала россиянину Эдуарду Худайнатову, который попал под санкции после начала полномасштабной войны.

По решению Высшего антикоррупционного суда его украинские активы, в частности доля в Альянс Холдинге, были взысканы в доход государства.

Во исполнение этого решения предыдущих владельцев ООО "Альянс Холдинг" - Cicerone Holding B.V. и Bogstone Holding B.V. - вывели из перечня учредителей компании, была утверждена новая структура собственности:

Shell Overseas Investments B.V. - 51%;

Фонд государственного имущества Украины - 49%.

Shell ранее сообщал, что после начала полномасштабной войны доля Худайнатова в ООО "Альянс Холдинг" сократилась до 2,56%, а косвенная доля Shell выросла до 97,44%.