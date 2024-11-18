Украинские банки наращивают прибыль: кто в лидерах

62 украинских банка получили 117,63 млрд грн прибыли после уплаты налогов за девять месяцев 2024 года, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Нацбанка.

63% прибыли среди всех финучреждений получили государственные банки. Лидер среди них - ПриватБанк, который заработал 48,35 млрд грн.

На втором месте по прибыльности оказался Ощадбанк (11,84 млрд грн).

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Иностранные банки получили 23% от прибыли всех банков страны - 27,32 млрд грн. Райффайзен банк стал лидером в этой категории и заработал 6,15 млрд грн.

На 22% за год приумножили свою прибыль частные банки - до 16,25 млрд грн. У лидера группы - банка ПУМБ - прибыль сократилась на 9% за год, до 5,18 млрд грн.

Наибольший прирост прибыли среди всех банков произошел у МТБ банка: в 13 раз, до 603,59 млн грн.

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Напомним:

Платежеспособные банки Украины получили 118 млрд грн чистой прибыли за девять месяцев 2024 года.