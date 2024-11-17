Немецкие компании в этом году экспортировали оружия почти на 11 миллиардов евро

Немецкий экспорт вооружений приближается к новому рекорду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

С 1 января по 15 октября этого года было выдано 4 163 экспортные лицензии на оружие и военную технику на сумму 10,9 миллиарда евро, сообщило Министерство экономики.

Это означает, что только 1,3 миллиарда евро не хватает до прошлогодней рекордной суммы в 12,2 миллиарда евро.

Реклама:

Две трети нынешней суммы, 7,2 миллиарда евро, приходится на военное вооружение.

Рост в значительной степени связан с экспортом вооружений в Украину для оборонной борьбы с Россией. В первой половине 2024 года для Украины было одобрено военное оборудование на сумму 4,9 миллиарда евро.

В начале октября стало известно, что Германия впервые за последние годы одобрила существенные объемы поставок оружия для Турции.

Реклама:

В прошлом году немецкий экспорт вооружений достиг исторического максимума, составив 12,2 миллиарда евро, из которых 4,4 миллиарда евро пришлись на поставки вооружений в Украину.

Европейская правда