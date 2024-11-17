По указанию "Укрэнерго" в Одесской области ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Одесская область: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что делают все возможное, чтобы устранить последствия массированной атаки российских оккупантов.

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"В случае изменений, будем оперативно вас информировать", - подытожили в энергокомпании.

Напомним:

В ночь на воскресенье был зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс, из российского Оленегорска. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны. Атака длилась около часа, целью была украинская энергетика.

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В воскресенье 17 ноября враг совершил массированную атаку на энергетику Украины, в частности серьезно повредил оборудование теплоэлектростанций ДТЭК.

В Киевской, Донецкой, Днепропетровской областях, а также в городе Киев вводят экстренные отключения света.