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Россияне наносят массированный удар по энергетике - Галущенко

Воскресенье, 17 ноября 2024, 07:54 - Владимир Туник-Фриз

Россияне утром 17 ноября наносят массированный ракетный удар по украинской энергетике.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.

"Происходит очередная массированная атака на энергосистему.

Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Утром 17 ноября во время российской ракетной атаки в нескольких областях были слышны взрывы.

В Киевской, Донецкой, Днепропетровской областях, а также в городе Киев вводят экстренные отключения света.

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энергетика электроэнергия Минэнергетики война Россия
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Экономическая правда
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