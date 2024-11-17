Россияне наносят массированный удар по энергетике - Галущенко
Воскресенье, 17 ноября 2024, 07:54 -
Россияне утром 17 ноября наносят массированный ракетный удар по украинской энергетике.
Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.
"Происходит очередная массированная атака на энергосистему.
Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.
Реклама:
Напомним:
Утром 17 ноября во время российской ракетной атаки в нескольких областях были слышны взрывы.
В Киевской, Донецкой, Днепропетровской областях, а также в городе Киев вводят экстренные отключения света.
Реклама:
Реклама: