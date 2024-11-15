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Норвегия профинансирует производство вооружения и техники в Украине - Умеров

Пятница, 15 ноября 2024, 17:59 - Алексей Артемчук

Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства украинского вооружения и техники.

Об этом сообщает премьер-министр обороны Рустем Умеров.

Отмечается, что решение Норвегии позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для украинских сил обороны.

Кроме того, Умеров обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Граммом новый формат сотрудничества - "норвежскую модель".

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"Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали позже", - сказал Умеров.

Напомним:

Норвегия приняла решение выделить до 967 млн крон (около 89,9 млн долл) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки.

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Норвегия предоставила Украине лицензию на производство 155 мм снарядов и согласилась профинансировать этот процесс.

Норвегия Украина вооружение
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Экономическая правда
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