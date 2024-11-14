Новости 14 ноября: социальное жилье для украинцев, Ryanair в Крыму после деоккупации

О социальном жилье: Пилотный проект Агентства восстановления по социальному жилью предусматривает строительство 6 200 квартир. Он стартует в этом году.

О "тысяче Зеленского": Правительство предлагает рассчитывать на неиспользованные средства из Фонда безработицы для выплаты "тысячи Зеленского".

О расширении ПАЭС: На Южноукраинской АЭС продолжаются подготовительные работы по строительству двух энергоблоков по технологии АР1000 компании Westinghouse.

О деньгах от ЕС: Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы поддержки Ukraine Facility.

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О Ryanair: Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что в прошлом году подписали с авиакомпанией Ryanair меморандум о сотрудничестве относительно будущего Крыма.

Эксклюзивы ЭП:

Большая история металлургии. Как Украина теряла крупнейшую отрасль экономики

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Хроника медленного угасания украинской металлургии. Кто и как разваливал крупнейшую отрасль промышленности?