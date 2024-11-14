Новости 14 ноября: социальное жилье для украинцев, Ryanair в Крыму после деоккупации
О социальном жилье: Пилотный проект Агентства восстановления по социальному жилью предусматривает строительство 6 200 квартир. Он стартует в этом году.
О "тысяче Зеленского": Правительство предлагает рассчитывать на неиспользованные средства из Фонда безработицы для выплаты "тысячи Зеленского".
О расширении ПАЭС: На Южноукраинской АЭС продолжаются подготовительные работы по строительству двух энергоблоков по технологии АР1000 компании Westinghouse.
О деньгах от ЕС: Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы поддержки Ukraine Facility.
О Ryanair: Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что в прошлом году подписали с авиакомпанией Ryanair меморандум о сотрудничестве относительно будущего Крыма.
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