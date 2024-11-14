Евросоюз оштрафовал Meta на почти 800 миллионов евро: причины

Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta Platforms на 797,72 млн евро (840,24 млн долл) за злоупотребления в пользу Facebook Marketplace.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Европейская комиссия оштрафовала Meta за нарушение антимонопольных правил ЕС путем привязки своего сервиса онлайн-объявлений Facebook Marketplace к личной социальной сети Facebook и навязывания несправедливых торговых условий другим поставщикам услуг онлайн-объявлений", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Meta заявила, что подаст апелляцию на это решение, но тем временем будет придерживаться его и будет работать быстро и конструктивно, чтобы найти решение, которое будет отвечать на поставленные вопросы, пишет Reuters.

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В решении ЕС утверждается, что Meta навязывает Facebook Marketplace людям, которые используют Facebook в незаконной связке, но Meta заявила, что этот аргумент игнорирует тот факт, что пользователи Facebook могут выбирать, взаимодействовать ли с Marketplace, и многие этого не делают.

Напомним:

Meta Platforms планирует предложить пользователям Instagram и Facebook в Европе возможность получать менее персонализированную рекламу, пытаясь успокоить беспокойство регуляторов.

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