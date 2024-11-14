У Байдена планируют подать в Конгресс запрос о помощи Украине на следующий год

Действующая администрация президента США Джо Байдена планирует направить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует "Укринформ".

Салливан не стал комментировать, в каком виде администрация будет предлагать Конгрессу принять дополнительное финансирование.

Однако он добавил, что президентская администрация считает необходимым и логичным поиск дополнительных ресурсов на поддержку Украины.

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"В течение следующих двух месяцев администрация направит сигнал Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины в 2025 году, чтобы она имела возможность достичь лучшей позиции, сильнейшей возможной позиции для ведения переговоров", – сказал советник Байдена.

Он также заверил, что нынешнее правительство США намерено использовать каждый доллар, который Конгресс уже выделил на помощь Украине.

СМИ ранее сообщили, что США планируют отправить Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и NASAMS, которых должно хватить до конца года.

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Европейская правда