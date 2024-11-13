Украине не разрешили зарегистрировать в ЕС торговую марку "Российский военный корабль, иди на**й"

Суд общей юрисдикции ЕС не разрешил Украине зарегистрировать ТМ "Российский военный корабль, иди на**й" (на русском и английском языках) как торговую марку на территории Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Фраза "РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, ИДИ НА**Й", представленная как изображение на русском и английском языках, не может быть зарегистрирована как торговая марка ЕС", - говорится в сообщении.

Торговую марку еще в 2022 году попыталась зарегистрировать Государственная пограничная служба Украины. Регистрация была подана для широкого перечня товаров, а также для услуг в сфере издательства, образования, развлечений и спорта.

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Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) 1 декабря 2023 года отказало в регистрации, и суд ЕС поддержал это решение.

Суд отметил, что фраза была широко распространена в СМИ сразу после первого употребления для поддержки Украины и быстро стала символом ее борьбы с российской агрессией. Поэтому фраза использовалась в политическом контексте, повторно и с целью выражения и поддержки Украины.

Суд отметил, что знак не способен выполнять основную функцию торговой марки, если средний потребитель воспринимает его не как обозначение происхождения товаров или услуг, а только как политический месседж.

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