Трамп пригласил Маска и Рамасвами в новосозданное агентство по эффективности правительства

Избранный президент Дональд Трамп во вторник заявил, что миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят новый "Департамент правительственной эффективности" (DOGE), который, несмотря на название, не является государственным агентством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Аббревиатура DOGE – это намек на любимую криптовалюту Маска, доджкойн. В заявлении Трампа говорится, что Маск и Рамасвами будут работать за пределами правительства, чтобы предлагать Белому дому "советы и рекомендации", а также сотрудничать с Административно-бюджетным управлением, чтобы "продвинуть масштабную структурную реформу и создать предпринимательский подход к правительству, невиданный ранее". Он добавил, что этот шаг шокирует государственные системы.

Пока не понятно, как будет работать организация. Она может подпадать под действие Закона о Федеральном консультативном комитете, который диктует, как внешние группы, консультирующие правительство, должны работать и быть подотчетными общественности.

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Федеральные служащие, как правило, обязаны раскрывать свои активы и связи, чтобы избежать любых потенциальных конфликтов интересов, а также продавать значительные активы, связанные с их работой. Поскольку Маск и Рамасвами не являются официальными федеральными служащими, на них не распространяются эти требования и этические ограничения.

Маск постоянно присутствует в Мар-а-Лаго с тех пор, как Трамп победил на президентских выборах.

Новоизбранный президент часто говорил, что предоставит Маску официальную роль надзирателя за группой, подобной комитетам "голубой ленты", которые готовят рекомендации правительству США по спорным вопросам. Однажды Маск предположил, что может найти более 2 триллионов долларов экономии – почти треть общих годовых государственных расходов.

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Трамп четко дал понять, что Маск, скорее всего, не будет занимать ни одной штатной должности, учитывая его другие обязательства.

Что касается Рамасвами, то в январе он приостановил свою кампанию и поддержал Трампа.

В своем заявлении Трамп сказал, что они "проложат путь для моей администрации, чтобы ликвидировать правительственную бюрократию, сократить избыточное регулирование, уменьшить расточительные расходы и реструктуризировать федеральные агентства".

Кроме того, Трамп заявил во вторник, что избрал своим министром обороны Пита Хегсета, ведущего Fox News и ветерана, который выражал презрение к политике руководителей Пентагона, включая его высшего военного руководителя.

Также Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Волтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.