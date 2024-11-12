Новости 12 ноября: подозрение Брагинскому, налоги Onlyfans, Кременчугская ГЭС

О "Метрополитене". Бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к подтоплениям между "Демеевской" и "Лыбедской" станциями.

Об Onlyfans. Более 5000 человек из Украины, которые занимают публикацией контента на Onlyfans, с 2020 по 2022 год заработали 123 миллиона долларов, но не уплатили налогов, потому что это невозможно из-за законодательства.

О Кременчугской ГЭС. "Укргидроэнерго" заключило соглашение с „Укрсталь конструкция" на строительство противодроновой защиты для Кременчугской ГЭС стоимостью 976,95 млн грн (с НДС).

О кредитах РФ. Бум потребительского кредитования, который охватил Россию на фоне войны с Украиной, начал приносить свои печальные плоды.

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О "Хельсинки Арене". Город Хельсинки инициирует принудительный выкуп крупнейшей спортивной арены столицы Финляндии у российских владельцев, попавших под санкции.

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Замена руководителя Банка России отправит рубль "в нокаут". Но других вариантов у Путина нет

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Политика главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по сдерживанию инфляции грозит банкротством крупных компаний, подконтрольных Кремлю. Альтернатива только одна: падение стоимости рубля.