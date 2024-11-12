В Белгородской области РФ украинский беспилотник поразил нефтебазу – губернатор

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон поразил нефтебазу, произошел взрыв и возник пожар.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа".

Детали Губернатор добавил, что в результате взрыва один из резервуаров загорелся.

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По его словам, на месте работали десять пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание.

Напомним: В ISW заявляли, что продолжение украинских ударов по тыловым российским логистическим объектам, кроме уничтожения запасов боеприпасов и самих объектов, приведет к более широкому оперативному давлению на российских военных.

Украинская правда

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